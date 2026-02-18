Neve Campbell over dansen met prins Harry: ‘Was geen date’

Tekst: Denise Delgado

Neve Campbell heeft de speculaties over een vermeende date met prins Harry van tafel geveegd. In ‘The Jonathan Ross Show’ benadrukte de ‘Scream’-actrice dat het om een toevallige ontmoeting op een verjaardagsfeest ging. Er werd gedanst, gelachen, maar ‘geen telefoonnummers uitgewisseld’.

Poster van Neve

De 52-jarige noemt Harry ‘echt heel aardig’. Hij zou zelfs hebben verteld dat hij als kind een poster van haar had hangen. Neve: ‘Dat is een beetje gênant. Hoe oud was hij toen?’ Ook haalde de prins zelf zijn grootmoeder, koningin Elizabeth, aan. Een moment dat zij ‘heel vreemd’ vond toen ze besefte over wie hij het had.

Per toeval

Volgens Neve liep ze Harry jaren geleden per toeval tegen het lijf op het verjaardagsfeest van een vriend, ruim vóór hij een relatie kreeg met Meghan Markle. ‘Het was geen date’, benadrukt de actrice. Ze hadden het gezellig en dansten even, maar daar bleef het bij. ‘Er zijn geen telefoonnummers uitgewisseld.’

‘Echt heel aardig’

De actrice hield een warme indruk aan de ontmoeting over. ‘Hij vertelde me dat hij als kind een poster van mij aan de muur had hangen’, vertelt ze. Dat leverde een ongemakkelijk lachmoment op. Daarnaast sprak de prins uit zichzelf over zijn grootmoeder, wat voor de actrice een onverwacht besefmoment was.

De ontmoeting vond dus plaats vóórdat Harry met Meghan samen was en kreeg geen vervolg, ‘zeker geen romantisch rendez-vous’, aldus de actrice. Neve is sinds 2012 getrouwd met JJ Feild. Samen hebben ze twee kinderen. Met haar uitleg in de talkshow haalt ze de lucht uit de hardnekkige geruchten.

