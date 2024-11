Miranda Kerr open over miskraam

Miranda Kerr kreeg een miskraam na haar eerste kindje Flynn. “Dat was ook een jongetje”, vertelde het Australische supermodel in de Not Alone Podcast. Kerr noemde zichzelf verder “naïef” tijdens haar eerste zwangerschap. Ze kreeg naar eigen zeggen steeds meer kennis na elke geboorte. “Dus met elke zwangerschap maakte ik me ook steeds meer zorgen om wat er mis zou kunnen gaan.”

Ook vertelde het voormalige Victoria’s Secret Angel dat haar leven er behoorlijk anders had kunnen uitzien als haar tienerliefde niet was omgekomen tijdens een auto-ongeluk. “Als dat niet was gebeurd, zou ik gelukkig getrouwd zijn en een boerenmeisje zijn”, vertelt Kerr, die zoon Flynn naar hem vernoemde.

Van 2010 tot 2013 was Kerr samen met acteur Orlando Bloom, de vader van Flynn. In 2017 trouwde zij met de topman van Snapchat en kreeg met hem nog drie zonen.