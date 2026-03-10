Michiel Huisman scoort nieuwe hoofdrol in Amerikaanse crimeserie

Tekst: Denise Delgado

Michiel Huisman (44) blijft stappen zetten in Hollywood. De Nederlandse acteur heeft een nieuwe grote Amerikaanse rol te pakken: hij is gecast als mannelijke hoofdrol in de NBC-crimepilot ‘What The Dead Know’. Dat meldt ‘Deadline’.

Michiel speelt tegenover Taylor Schilling, die in de serie te zien is als Ava Ledger: een scherpe, bijna altijd ‘aan’ staande doodsonderzoeker. Ze begrijpt de wereld van overledenen feilloos, maar vindt contact met levende mensen een stuk lastiger.

In het verhaal werkt Ava samen met de NYPD aan de zwaarste zaken. Michiel kruipt in de huid van William Grant, een doorgewinterde moordrechercheur die gelooft in een simpele waarheid: goed of fout. Precies die zwart-witblik kan gaan botsen met de vaak ingewikkelde realiteit van hun onderzoeken.

Internationale carrière

Michiel brak ooit door in Nederland met Costa!, maar bouwde vervolgens een stevige internationale carrière op. Hij speelde onder meer in Orphan Black, nam de rol van Daario Naharis over in Game of Thrones en was te zien in producties als The Age of Adaline, The Haunting of Hill House, The Flight Attendant, Angela Black, Echo 3 en Rebel Moon.

Michiel Huisman en Blake Lively in ‘The Age Of Adeline’. Foto: Diyah Pera – © 2015 – Lionsgate

BEELD: ANP