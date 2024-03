Michiel Huisman over zijn kat: ‘Sally is een frequent flyer’

Michiel Huisman blijft zijn Hollandse nuchterheid behouden, ook al woont hij al jaren in Amerika en vliegt hij als bekend acteur de wereld over. Dat vertelt hij in de nieuwe editie van LINDA., die woensdag verschijnt.

In het gesprek vertelt Huisman eerst over de “totaal Hollandse, nuchtere opvoeding” die hij en zijn partner Tara aan hun dochter Hazel geven, waarna hij ook ingaat op zijn eigen opvoeding. “In mijn geval was het zo dat ik van mijn ouders als zestienjarige best die rol in Spangen mocht spelen, maar ik moest óók gewoon mijn school afmaken”, deelt hij. “En mijn vrienden vonden dat ik op zondagochtend gewoon op het voetbalveld moest staan. Geen gelul. Die nuchterheid is heel vormend geweest.”

Ook vertelt Huisman over zijn kat Sally, die altijd met het gezin meevliegt. “Sally is echt een frequent flyer. Die heeft hartstikke veel platinum miles”, vertelt hij. “Wat wel ironisch is: toen ik op het punt kwam dat filmproducenten mij heel luxe samen met mijn gezin businessclass invlogen, werden de regels veranderd en mocht je geen huisdieren meer meenemen in de businessclass. Waardoor ik moest zeggen: ‘Nou, zet mij toch maar op rij twintig, want ik moet mijn kat meenemen.’ Dus zo Hollands ben ik wel gebleven.”

Toch leverde juist die kat hem ook een keer een clichémoment als grote ster op, toen vrouw en kind in Nederland waren en hij daardoor met Sally naar de dierenarts moest vlak voordat hij op de set verwacht werd. “Uiteindelijk heb ik Sally meegenomen naar mijn trailer”, zegt hij. “Het momént dat ik uit die grote dikke SUV met geblindeerde ramen en chauffeur stapte, met in mijn armen een naaktkat met een ingezwachteld pootje… My goodness, toen voelde ik me wel echt het cliché van een Hollywoodacteur, hoor.”