Michael Keaton wil zijn echte naam Douglas gebruiken



Michael Keaton (73) wil binnenkort zijn echte achternaam Douglas weer gebruiken. De Amerikaanse acteur is van plan de twee namen te combineren tot Michael Keaton Douglas. Dit was eigenlijk al zijn bedoeling bij de film Knox Goes Away die vorig jaar uitkwam.

“Het is me helemaal ontglipt”, zei hij tegen People. Hij vergat de filmmakers genoeg tijd te geven om zijn naam aan te passen. “Maar dat gaat gebeuren.” Bij zijn nieuwste film Beetlejuice Beetlejuice blijft hij echter vermeld staan als Michael Keaton.

Die andere Michael Douglas

Keaton werd vijftig jaar geleden zijn artiestennaam, om te voorkomen dat mensen hem zouden verwarren met de andere bekende acteur Michael Douglas.