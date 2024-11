Megan Fox in verwachting

Megan Fox is weer in verwachting. De 38-jarige actrice kondigt haar zwangerschap maandag via Instagram aan. De vader is artiest Machine Gun Kelly, met wie Fox al jaren een knipperlichtrelatie heeft.

Op Instagram toont Fox haar groeiende babybuik. Ook plaatste ze een foto van een positieve zwangerschapstest.

Het nieuws komt een jaar nadat Fox bekendmaakte dat ze een miskraam had gehad. Ze kreeg uit haar eerdere huwelijk met Brian Austin Green al wel drie kinderen: de 11-jarige Noah, 9-jarige Bodhi en 7-jarige Journey.