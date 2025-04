Meer dan 500.000 tickets verkocht voor reünieshow van K3

In maart maakten de drie hun comeback bekend en vlogen de kaarten razendsnel de deur uit: binnen korte tijd waren er 300.000 tickets verkocht. Maandag kwamen daar nog eens ruim 200.000 bij. Met in totaal 21 shows in het Sportpaleis laten ze artiesten als Robbie Williams en Clouseau achter zich.

Koning Willem-Alexander is naast koning van Nederland ook vader van drie dochters. Hoe is hij als vader? Streng, grappig of juist lief?

Terwijl anderen zich van de ene relatie in de andere storten, zijn er ook mensen die liever de tijd nemen of gewoon totaal niet op zoek zijn. En geloof het of niet: je sterrenbeeld kan daar best een beetje invloed op hebben.

Heb jij weleens verticale of horizontale ribbels op je nagels? Je bent lang niet de enige. Zeker tijdens stressvolle periodes of hormoonschommelingen kunnen je nagels veranderen.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

