Mariah Carey opent Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina

Tekst: Denise Delgado

15/12/2025

Mariah Carey (56) treedt op tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen. De organisatie maakte maandag bekend dat de zangeres op 6 februari het podium van het San Siro-stadion in Milaan betreedt.

Mariah is de eerste artiest die voor de ceremonie wordt aangekondigd. De organisatie prijst haar als een icoon met wereldwijde allure en herkent in haar stem en repertoire precies de toon die ze willen zetten. De Winterspelen duren van 6 tot en met 22 februari.

‘Onmiskenbare stem’

Volgens de organisatie staat Mariah bekend om haar ‘onmiskenbare stem en muzikale nalatenschap’ en belichaamt ze ‘perfect de emotionele spirit van de Spelen’. De zangeres is onder meer bekend van de kerstklassieker All I Want For Christmas Is You.

In voetsporen van grote namen

Met haar optreden volgt de zangeres eerdere megasterren op die aan olympische ceremonies waren verbonden. In 2024 waren dat bij de Zomerspelen in Parijs onder anderen Céline Dion en Lady Gaga.

Datum en locatie

De openingsceremonie vindt plaats op 6 februari in San Siro, in Milaan. De Winterspelen van Milaan en Cortina lopen tot en met 22 februari. Terwijl veel mensen na de feestdagen het werkritme hervatten, hoeft Mariah zich over haar agenda of banksaldo voorlopig niet druk te maken.

