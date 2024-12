Mariah Carey annuleert kerstshow wegens ziekte: ‘Het breekt mijn hart’

Mariah Carey (55) heeft een kerstconcert moeten annuleren vanwege gezondheidsproblemen. De zangeres liet op X weten dat ze geveld was door griep en daarom niet kon optreden.

Momenteel is Mariah bezig met haar Amerikaanse Christmas Time Tour, en het is nog onduidelijk of ze haar geplande concert op vrijdag in New Jersey kan uitvoeren.

Eerder deze week vierde Carey een bijzondere mijlpaal tijdens een concert in North Carolina. Haar iconische kersthit All I Want For Christmas Is You stond opnieuw op nummer één in de Amerikaanse hitlijsten. Haar kinderen, Moroccan en Monroe, kwamen het podium op met bloemen om het goede nieuws te delen. “Ik had geen betere plek kunnen bedenken om dit heugelijke nieuws met mijn fans, kinderen en bandleden te vieren,” reageerde Mariah. Het lied, dat al 30 jaar oud is, blijft een wereldwijd kerstfenomeen.

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES/X: @MARIAHCAREY