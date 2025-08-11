Maluma Live Concert At Palacio De Los Deportes

Maluma spreekt fan aan op meenemen baby naar concert: ‘Laat hem thuis!’

Tekst: Denise Delgado

11/08/2025

Als er iets écht not done is volgens Maluma (31), dan is het wel om een baby mee te nemen naar een concert. De Colombiaanse zanger onderbrak afgelopen weekend zijn show in Mexico-Stad om een fan aan te spreken die haar kind had meegenomen naar het lawaaiige optreden.

Onverantwoordelijk

In een video op sociale media is te zien hoe de artiest zijn bezorgdheid uit. “Neem hem hier niet mee, laat hem thuis. Vindt u het een goed idee om een baby van een jaar mee te nemen waar het geluid erg luid is?”, zegt Maluma. “Bescherm volgende keer zijn oren. Het is echt onverantwoordelijk.”

De tekst gaat verder onder de TikTok-video.

@stereogum In Mexico City, @Juan Luis paused his concert to offer parenting advice to a fan who brought their baby [: @Gerudito] #Maluma #concert #MexicoCity ♬ original sound – stereogum

Lees ook: Maluma voor het eerst vader geworden

De zanger benadrukte dat hij zelf ‘nooit’ zijn eigen kind naar een concert zou meenemen.

Het optreden in Mexico maakte deel uit van zijn +PRETTY +DIRTY TOUR, waarmee Maluma eerder dit jaar ook in Nederland stond. Op 20 maart trad hij op in Rotterdam Ahoy.

Lees ook: Maluma treedt in maart op in Rotterdam

BEELD: GETTY IMAGES

LEES OOK

Fajah Lourens zet grote stap en verhuist naar Spanje
Dilan Yesilgöz neemt woorden over Douwe Bob terug
Leuke trend: deze celebs kiezen voor sporty chic
Stof tot nadenken

Uit andere media

Sante Vrouw Met Koffie 1000x1440

Doe mij nog maar ’n bakkie: zóveel koffie drinken we op een dag

Het is vaak een lekkere start van de dag, we nemen er eentje tussendoor en voor je het weet staat er rond de middag wéér een mok op tafel. Maar hoeveel koffie drinken we nou eigenlijk? En… is dat wel gezond?
Party Groenlinks, Pvda Tweede Kamer

Dít weten we over het privéleven van GroenLinks-PvdA-politicus Frans Timmermans!

Als we de recente peilingen mogen geloven, is Frans Timmermans met zijn GroenLinks-PvdA verwikkeld in een nek-aan-nekrace met de PVV van Geert Wilders. Mocht Frans’ partij bij de Tweede Kamerverkiezingen in oktober als grootste uit de bus komen, dan wordt hij de nieuwe minister-president van ons land. En op dat moment krijgt zijn vrouw, als first lady, een veel zichtbaardere rol in het openbaar. Maar wie is zij eigenlijk? En hoe ziet de rest van zijn gezin eruit? Kijk op de website van Party om meer over het privéleven van Frans Timmermans te weten te komen!
Weekend Prinsjesdag Beatrix Claus

Stof tot nadenken

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 32 Dat een jurk een half miljoen waard is omdat prinses Diana hem ooit droeg, zegt misschien meer over ons dan over haar. Die fascinatie heeft iets vreemds. Haar jurken reizen de wereld rond, als heilige relikwieën. Ze liggen achter glas en worden bewierookt in tentoonstellingen. Deze zomer nog…
Vriendin Met déze sterrenbeelden heb je de beste seks

Orthopeed Marie-Claire had een affaire met een patiënt

Marie-Claire (37) was, in wat een vorig leven lijkt, orthopeed. Een affaire met een patiënt maakte een einde aan die loopbaan. Ze bleek niet bestand tegen de verslavende kick van hun geheim.
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise