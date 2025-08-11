Maluma spreekt fan aan op meenemen baby naar concert: ‘Laat hem thuis!’

Tekst: Denise Delgado

Als er iets écht not done is volgens Maluma (31), dan is het wel om een baby mee te nemen naar een concert. De Colombiaanse zanger onderbrak afgelopen weekend zijn show in Mexico-Stad om een fan aan te spreken die haar kind had meegenomen naar het lawaaiige optreden.

Onverantwoordelijk

In een video op sociale media is te zien hoe de artiest zijn bezorgdheid uit. “Neem hem hier niet mee, laat hem thuis. Vindt u het een goed idee om een baby van een jaar mee te nemen waar het geluid erg luid is?”, zegt Maluma. “Bescherm volgende keer zijn oren. Het is echt onverantwoordelijk.”

De zanger benadrukte dat hij zelf ‘nooit’ zijn eigen kind naar een concert zou meenemen.

Het optreden in Mexico maakte deel uit van zijn +PRETTY +DIRTY TOUR, waarmee Maluma eerder dit jaar ook in Nederland stond. Op 20 maart trad hij op in Rotterdam Ahoy.

BEELD: GETTY IMAGES