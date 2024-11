Maluma treedt in maart op in Rotterdam

De Colombiaanse zanger Maluma geeft op donderdag 20 maart een concert in Rotterdam Ahoy. Dat maakt organisator Green House Talent maandag bekend. De show is onderdeel van zijn +PRETTY +DIRTY TOUR.

Maluma, wiens echte naam Juan Luis Londoño Arias is, won in 2018 een Latin Grammy voor zijn album F.A.M.E. Op sociale media is Maluma ook populair. Meer dan 65 miljoen mensen volgen hem via Instagram.

De kaartverkoop voor het concert van Maluma start vrijdag om 10.00 uur.