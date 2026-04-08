Madonna duikt op in The Studio en krijgt daarin alsnog haar biopic

Tekst: Denise Delgado

Madonna is binnenkort te zien in het nieuwe seizoen van ‘The Studio’. Volgens ‘Variety’ speelt de zangeres mee in twee afleveringen van de serie, waarin ze bovendien alsnog haar eigen biopic van de grond krijgt.

De serie draait om een jonge, idealistische filmbaas en gebruikt dat gegeven om een knipoog te geven naar Hollywood. In het verhaal van The Studio krijgt een film over Madonna’s leven wél groen licht, terwijl een eerder plan voor zo’n project in het echt juist werd geschrapt. Julia Garner, die eerder al aan de echte biopic was verbonden, zou ook in de serie de hoofdrol spelen in die film-in-de-film.

Opnames in Venetië

Madonna en de actrice werden afgelopen maand in Venetië gespot tijdens opnames, waarbij scènes uit de videoclip van Like a Virgin op een gondel werden nagespeeld.

De tekst gaat verder onder de video.

Eerder werd al bekend dat Universal plannen had voor een film over Madonna’s leven, met Julia Garner als beoogde hoofdrolspeelster. Dat project kwam uiteindelijk stil te liggen, maar Julia liet vorig jaar nog weten dat de biopic nog altijd ‘zou moeten gebeuren’.

Voor Madonna betekent de rol in The Studio in elk geval een opvallende terugkeer op het scherm. In de serie doken eerder al grote namen uit Hollywood op als zichzelf, onder wie Martin Scorsese, Charlize Theron en Zoë Kravitz.

