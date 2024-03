Madonna vertelt over ‘bijna-doodervaring’: ‘Behoorlijk eng’

Madonna heeft tijdens een optreden in Los Angeles teruggeblikt op de “bijna-doodervaring” die ze vorig jaar had. Die vond ze “behoorlijk eng”, is te horen in een video die het Amerikaanse nieuwsplatform Weho Times online heeft gezet.

“Ik heb een titanium heup”, begon de zangeres. “En de lijst gaat verder en verder, maar niets kan mij stoppen.” Al was wat haar vorig jaar overkwam wel een ander verhaal, voegde ze daaraan toe. Madonna werd met een ernstige bacteriële infectie opgenomen in het ziekenhuis. “Het wordt een bijna-doodervaring genoemd en ik maak geen grap, het was behoorlijk eng.”

Ook zei ze dat ze eerst niet doorhad hoe eng het was, “omdat ik kunstmatig in een coma gehouden werd”. En toen ze wakker werd, was het eerste wat ze zei het woord ‘nee’. “Ik ben er vrij zeker van dat God tegen mij zei ‘Wil je meekomen? Wil je met ons mee deze kant op?’ En dat ik antwoordde met ‘nee!’.”

Tijdens de speech richtte ze zich ook nog tot een van haar doktoren, die in de zaal zat. Ze bedankte hem voor het geduld bij de “vele irritante telefoontjes” die tijdens haar herstel volgden. “Ik wist niet wanneer ik weer op zou krabbelen en mezelf weer zou zijn”, zei ze. “Het was een gek idee om voor het eerst niet te voelen dat ik de controle had. En dat was een les voor mij, om los te kunnen laten.”