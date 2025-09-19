Photo Of Freddie Mercury And Queen

Londen eert Freddie Mercury met bijzondere gedenktuin

Later dit jaar krijgt Freddie Mercury in West-Londen een eigen gedenktuin. Volgens de BBC wordt de tuin officieel geopend door Queen-gitarist Brian May (78) en Kashmira Bulsara (73), de zus van de in 1991 overleden zanger.

Op de plek waar zijn familie woonde

De tuin komt in Feltham, de wijk waar Freddie van 1964 tot 1968 met zijn familie woonde en maakt deel uit van een groter herontwikkelingsplan met ook een gemeenschapsruimte.

Bezoekers vinden er speciale Freddie Mercury-rozen en een sakura-kersenboom, geschonken door Japanse Queen-fans via crowdfunding.

Gedenkteken samen met moeder

Het is niet de eerste herinnering aan de Queen-frontman in Feltham: in 2009 onthulde Brian May er al een gedenkteken samen met Mercury’s moeder Jer Bulsara, die in 2016 overleed.

