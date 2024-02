Even gluren: oude huis Freddie Mercury in Londen te koop voor megabedrag

Het voormalige huis van muzieklegende Freddy Mercury staat te koop, melden verschillende Britse media. Belangstellenden moeten minstens 30 miljoen pond (35 miljoen euro) neerleggen om het huis in de wijk Kensington in Londen te bemachtigen.

De Queen-zanger woonde van 1980 tot aan zijn dood in 1991 in het huis, ook bekend onder de naam Garden Lodge. Mercury liet het huis en zijn bezittingen na zijn dood na aan zijn goede vriendin Mary Austin. De persoonlijke items van de zanger werden afgelopen september al geveild. In totaal bracht de veiling toen bijna 40 miljoen pond (meer dan 46,7 miljoen euro) op.

Doorgelicht

Er is geen onlineadvertentie gedeeld voor het huis. Potentiële kopers worden voorafgaand aan een bezichtiging doorgelicht om er zeker van te zijn dat ze over genoeg geld beschikken om het huis te kopen.

