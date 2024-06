Little Mix-zangeres Leigh-Anne ‘weet zeker’ dat groep weer bij elkaar komt

Leigh-Anne Pinnock weet zeker dat Little Mix in de toekomst weer bij elkaar komt. De band met Perrie Edwards en Jade Thirlwall is nog steeds enorm hecht. “Wij drieën hebben een echt zusterschap en met niemand anders zal ik dat ooit krijgen”, zegt Pinnock in een interview met het Britse muziekmagazine Dork.

Little Mix ging twee jaar geleden voor onbepaalde tijd uit elkaar omdat de zangeressen zich allemaal op een solocarrière wilden richten. “De laatste tour was zo mooi dat we ons soms afvroegen of we niet gewoon door moesten gaan als Little Mix, omdat het zo goed voelde. Ik denk echter niet dat het zou hebben gewerkt.”

Zoveel plezier

Pinnock mist haar voormalige collega’s echter enorm, gaat ze verder. “Ik heb zoveel plezier gehad. Hoewel het eigenlijk best leuk is om ook iets alleen te doen gaan we 100 procent een reünie doen; hoe kan het ook anders? Maar op dit moment gaan we allemaal individueel onze eigen weg.”

Beeld: Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock en Jade Thirlwall, Getty Images