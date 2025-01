Lily Allen zit in traumaverwerkingskliniek

Lily Allen zit in een traumaverwerkingskliniek in de Verenigde Staten, zo meldt The Daily Mail. Eerder liet Allen weten dat ze na het stranden van haar huwelijk met acteur David Harbour last heeft van mentale problemen.

Volgens The Daily Mail zal ze in de kliniek enkele weken doorbrengen en neemt ze deel aan intensieve groepstherapiesessies, maar krijgt de Britse zangeres ook individuele therapie.

In een eerdere aflevering van haar podcast Miss Me? vertelde ze dat het mentaal niet zo goed ging met haar. “Daarom heb ik besloten om even wat tijd voor mezelf te nemen”, aldus de zangeres.

Ze liet ook weten dat ze een paar afleveringen niet te horen zal zijn in de podcast. Wel stelde ze haar luisteraars gerust, en vertelde ze dat ze niet naar een afkickkliniek ging. In het verleden worstelde Allen met een pillenverslaving, waar ze van af kwam.