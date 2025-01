Lily Allen: ‘Ik was echt een gemeen mens’

Lily Allen geeft toe dat ze “heel gemeen was geworden door de drank en drugs die zij gebruikte”. Dat zei Allen in een interview met Grazia samen met Miquita Oliver, met wie ze de podcast Miss Me? maakt. “Ik was een heel ander persoon toen ik dronk en drugs gebruikte”, gaf Allen toe. “Ik was echt een gemeen mens.”

De Britse zangeres stopte vijf jaar geleden met haar overmatige drank- en drugsgebruik. “Het grootste deel van mijn leven als twintiger werd ik in de media neergehaald. Toen drank en drugs in mijn leven kwamen, wilde ik terugdoen wat mensen mij aandeden. Net zo gemeen zijn. Ik was een puinhoop destijds.”

Lily werd onlangs opgenomen in een traumaverwerkingskliniek in de Verenigde Staten, waar ze woont. Eerder liet Allen weten dat ze na het stranden van haar huwelijk met acteur David Harbour last heeft van mentale problemen. Het interview met Grazia vond voor haar opname plaats.