Lenny Kravitz geeft concert in Ziggo Dome

Lenny Kravitz komt volgend jaar naar Nederland in het kader van zijn Blue Electric Light Tour. De Amerikaanse rocker geeft op maandag 24 maart een optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam, maakte concertorganisator MOJO vrijdag bekend.

De 60-jarige Kravitz begint op 22 februari 2025 in Lyon aan het Europese deel van zijn tournee. Hij gaat daarna nog onder meer naar Londen, Zürich, München, Praag en Kopenhagen voordat hij Amsterdam aandoet. Aansluitend geeft de artiest nog optredens in onder meer Antwerpen, Parijs, Milaan, Madrid en Lissabon voordat hij zijn tour op 14 april afsluit in Bordeaux.

In mei bracht Kravitz zijn twaalfde studioalbum Blue Electric Light uit. De kaartverkoop voor het optreden in de Ziggo Dome start woensdag 23 oktober.