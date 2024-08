Leah Remini en Angelo Pagan gaan na 21 jaar scheiden

Actrice Leah Remini en Angelo Pagan hebben besloten om na 21 jaar huwelijk te scheiden. Dat melden de twee acteurs in een gezamenlijk bericht op Instagram.

“Na 28 jaar samen en 21 jaar huwelijk hebben we besloten een scheiding aan te vragen”, aldus de 56-jarige Pagan en 54-jarige Remini. “Deze beslissing volgde na veel nadenken en zorgen, en hoe moeilijk scheiden ook is, we benaderen dit met een positieve blik, omdat we weten dat dit het beste voor ons is.”

Pagan en Remini, die samen dochter Sofia (20) hebben, zijn “verdrietig”. Wel zijn ze “trots” op hoe ze “samen hier doorheen zijn gekomen”.

Nieuwe normaal

“We moeten nog wat uitzoeken, terwijl we verdergaan met ons nieuwe normaal. We zijn nog steeds samen in veel opzichten, maar ook apart op een aantal nieuwe manieren. Het punt is: we zijn al zoveel jaren beste vrienden. We vieren nog steeds samen vakantie. We hopen dat onze reis anderen kan inspireren om in te zien dat relaties – of ze nu veranderen of eindigen – geen mislukkingen zijn.”