Lady Gaga heeft ‘lastige’ band met vader: ‘Komen er wel overheen’

De relatie tussen Lady Gaga en haar vader Joe Germanotta is “lastig” sinds Joe uitgesproken Republikein is. Dat vertelde de vader van de zangeres in het programma Cavuto: Coast to Coast.

Joe denkt dat de moeilijke band met zijn dochter weer zal “helen” nu Donald Trump is uitgeroepen tot winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. “We komen er wel overheen”, zegt hij.

Gaga is uitgesproken Democraat, ook tijdens de afgelopen verkiezingen. Toch zijn de twee het op veel vlakken ook wel met elkaar eens, aldus Joe. “Dat ik Republikein ben, betekent niet gelijk dat ik de lhbtiq+-gemeenschap niet steun, of drag als vorm van kunst.” Volgens Joe treden eenmaal per week dragartiesten op in zijn restaurant Joanne Trattoria in New York.