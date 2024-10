Kim Kardashian heeft in 2022 voor het laatst zelf voor kinderen gekookt

De laatste keer dat Kim Kardashian zelf voor haar kinderen heeft gekookt, is alweer even geleden. Dat zegt haar oudste dochter North West in gesprek met haar moeder voor Interview Magazine.

“Wat vind je van mijn kookkunsten”, vraagt Kim aan haar 11-jarige dochter. “Je hebt al heel lang niet meer voor ons gekookt”, antwoordt North. “De laatste keer dat jij hebt gekookt was twee Halloweens geleden.” Hoewel het dus al een tijdje terug was, weet North nog wel wat haar moeder destijds voor haar had klaargemaakt. “Macaroni met kaas”, is het antwoord. “En gefrituurde kip met maisbrood”, vult haar moeder aan.

Kim noemt zichzelf vervolgens iemand die in één ding heel goed is, een zogeheten ‘one-trick pony’. “Is dat ene gerecht ook goed”, vraagt ze haar dochter. “Het is lekker, maar je bent pas echt goed in komkommer met zout voor me maken.” Volgens North is dat waarschijnlijk het enige wat ze voor de rest van haar leven kan eten als het moet. “Ik ben dol op komkommer met zout, echt waar.”