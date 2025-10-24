"all's Fair" London Premiere Special Access Kim Kardashian

Kim Kardashian deelt schokkend medisch nieuws in nieuw seizoen

Tekst: Denise Delgado

24/10/2025

Kim Kardashian (45) heeft onthuld dat bij haar een klein hersenaneurysma is vastgesteld. Dat nieuws kwam naar buiten via een teaser van het zevende seizoen van ‘The Kardashians’, dat donderdag in première ging op ‘Hulu’.

Verwijding van slagader

Een hersenaneurysma is een plaatselijke verwijding van een slagader in de hersenen, wat in ernstige gevallen tot een bloeding kan leiden. Het is niet bekend of Kim klachten had of behandeld wordt. De realityster zegt zelf dat ze het waarschijnlijk heeft gekregen vanwege stress.

Volgens Amerikaanse media wilde haar woordvoerder vooralsnog geen verdere toelichting geven op de diagnose.

