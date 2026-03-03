Justin Timberlake vecht om arrestatiebeelden tegen te houden

Justin Timberlake (45) probeert te voorkomen dat bodycambeelden van zijn arrestatie in Sag Harbor (New York) openbaar worden. Hij heeft daarvoor een verzoek/petitie ingediend bij de rechter, nadat media om de beelden hadden gevraagd via openbare documenten-wetgeving.

Inbreuk op privacy

Volgens zijn advocaten zou publicatie vooral bedoeld zijn voor sensatie en Justin blootstellen aan spot en intimidatie. Ze stellen dat het geen legitiem publiek belang dient en dat het zijn privéleven én reputatie blijvend kan schaden.

De zanger werd in juni 2024 aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De zaak werd later afgehandeld met een plea deal waarbij hij in september 2024 schuldig pleitte aan een lichtere aanklacht (driving while impaired).

