Justin Timberlake heeft gezondheidsproblemen en stelt optredens uit

Justin Timberlake heeft een aantal optredens uitgesteld om gezondheidsproblemen. Dat heeft de Amerikaanse zanger aan zijn fans laten weten. Het gaat om zes optredens die zouden plaatsvinden tussen 23 oktober en 2 november.

“Hey allemaal – ik voelde me de laatste paar shows niet zo goed en het blijkt dat ik bronchitis en laryngitis heb. Het spijt me dat ik de aankomende shows moet verplaatsen. Dank voor jullie begrip – ik zal het goedmaken”, aldus Timberlake. Onlangs moest de zanger ook al een show uitstellen door een niet nader genoemde blessure.

De Amerikaanse artiest haalt de uitgestelde optredens van zijn The Forget Tomorrow-tournee in februari in.