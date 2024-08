Justin Bieber is vader geworden

Justin Bieber is vader geworden. De Canadese superster maakte de geboorte van zijn zoon bekend via Instagram. “Welkom thuis, Jack Blues Bieber”, schreef de 30-jarige zanger bij een foto van een voetje van zijn kind, gewikkeld in een deken.

De post op Instagram kreeg binnen korte tijd meer dan 5 miljoen likes. Het is het eerste kind voor Bieber en zijn vrouw, het 27-jarige model Hailey Bieber. Het koppel trouwde in 2018.

De zwangerschap verliep overigens niet zonder problemen. Hailey Bieber meldde in juni op Instagram dat zij pijn in haar onderrug had.