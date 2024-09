Jon Bon Jovi voorkomt dat vrouw van brug springt

Jon Bon Jovi heeft dinsdag een vrouw gered die op het punt stond om van een brug te springen in de Amerikaanse stad Nashville. De rockzanger was daar op dat moment om een nieuwe clip op te nemen.

Op beveiligingsbeelden die door de politie zijn vrijgegeven is te zien dat Bon Jovi de vrouw ziet, haar rustig benadert en met haar spreekt. De vrouw, die al over het hek was geklommen, kon daarna terug over de balustrade worden geholpen.

“Een shout-out naar Bon Jovi en zijn team voor het helpen van een vrouw op de Seigenthaler-brug”, deelt de politie op X. “We moeten allemaal helpen om elkaar veilig te houden”, voegt de plaatselijke politiechef toe.