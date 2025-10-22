Joe Jonas maakt korte metten met geruchten over drugsgebruik
22/10/2025
Joe Jonas (36) heeft in een interview met Esquire korte metten gemaakt met de geruchten dat hij cocaïne zou gebruiken. “Ik heb in mijn leven nog nooit cocaïne aangeraakt,” zegt de zanger stellig.
“En áls ik het ooit zou doen, dan zou ik in elk geval slim genoeg zijn om het niet op het podium te doen,” gaat Joe verder.
De uitspraak volgt op een virale video van een optreden in de Intuit Dome, waarin Jonas aan zijn neus zat, iets wat op sociale media leidde tot wilde speculaties. De zanger noemt de beschuldigingen volledig ongegrond en reageerde eerder met humor: hij plaatste een video waarin hij zogenaamd een sjaal uit zijn neus trekt, als ludieke knipoog naar het incident. “Haha, heb jij nooit een snotje gehad?”
