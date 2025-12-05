Opening Ceremony The Red Sea International Film Festival 2025 Jessica Alba

Jessica Alba vond naaktscène in Fantastic Four ‘heel vernederend’

05/12/2025

Jessica Alba blikt terug op een moment dat haar ongemakkelijk maakte: een naaktscène in ‘Fantastic Four’ uit 2005. Dat vertelde ze tijdens een gesprek op het Red Sea Film Festival in Saoedi-Arabië.

Conservatieve familie

Gevraagd naar haar herinneringen aan de opnames, noemde Jessica de scène waarin haar personage Sue Storm volledig naakt op een brug verschijnt, haar ‘minst favoriete’. “Het was in het echt heel vernederend. Ik ben opgegroeid in een vrij conservatieve familie en ik ben een vrij bescheiden persoon. Ik zag enorm op tegen die scène,’ aldus de actrice.

Meer diversiteit

Jessica is de afgelopen tijd de productie ingegaan met haar eigen label, Lady Metalmark Entertainment. Ze wil hiermee bijdragen aan meer diversiteit op het scherm en verhalen vertellen die authentiek zijn. “Toen ik opgroeide, zag ik niet veel diversiteit in verhalen,” legt ze uit.

Over Latino-verhalen in de Verenigde Staten zei ze dat deze vaak worden beperkt tot stereotypen over kartels, drugs of huishoudelijk werk. “We zijn veel meer dan dat. Als dat de enige manier is waarop ze ons zien, is het heel moeilijk voor hen om van gedachten te veranderen.” Volgens Jessica is het daarom belangrijk dat meer mensen zoals zij de rol van producent op zich nemen, zodat echt menselijke en authentieke verhalen kunnen worden verteld.

Scherm­afbeelding 2025 12 05 Om 17.17.16
Jessica Alba als Sue Storm in Fantastic Four – Twentieth Century Fox ©

BEELD: GETTY IMAGES/TWENTIETH CENTURY FOX

