Jeremy Renner toont littekens na gruwelijk ongeluk met sneeuwschuiver

Jeremy Renner siert ruim anderhalf jaar na zijn ongeluk met een sneeuwschuiver de cover van tijdschrift Men’s Health. In een interview met het fitnessblad kijkt de acteur terug op het bijna fatale ongeluk en toont hij de littekens die hij toen heeft opgelopen.

“Ik heb nooit eerder echt littekens gehad. Het waren waarschijnlijk meer emotionele littekens”, zegt Renner in een begeleidende video. “Nu zijn er ook fysieke littekens.”

Renner kwam vorig jaar op nieuwjaarsdag onder een sneeuwschuiver terecht en brak daarbij meer dan dertig botten. In het interview vertelt de 53-jarige acteur schokkende details over zijn bijna-doodervaring. “Ik kon mijn linkeroogbal zien met mijn rechteroogbal”, herinnert hij bijvoorbeeld. De acteur zegt verder dat de dagen na het ongeluk “een ramp” waren. “Het kostte me 17 minuten om uit bed te komen. Maar een douche – alles kostte een halve dag”.

Voldoende hersteld

Na het ongeluk werkte Renner hard aan zijn herstel. Inmiddels is de acteur voldoende hersteld voor de opnames van de serie Mayor of Kingstown, waar hij de hoofdrol in speelt.