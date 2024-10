Jennifer Lawrence in verwachting van tweede kindje

Jennifer Lawrence is in verwachting van haar tweede kind. Dat heeft haar vertegenwoordiger zondag bevestigd aan de Amerikaanse Vogue.

De actrice werd zaterdagavond in Los Angeles gezien met een beginnende babybuik, schrijft Vogue. Het is niet bekend wanneer de 34-jarige actrice uit onder meer The Hunger Games-filmreeks is uitgerekend.

Lawrence trouwde in oktober 2019 met Cooke Maroney, een Amerikaanse kunstgaleriehouder. In februari 2022 kreeg het stel een zoon, de nu tweejarige Cy.