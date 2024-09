Jennifer Aniston wil na Friends nooit meer in sitcom spelen: niets kan daaraan tippen

Jennifer Aniston wil nooit meer een sitcom maken. Volgens de actrice kan de ervaring nooit tippen aan Friends, waarin ze van 1994 tot en met 2004 de rol van Rachel Green speelde.

“Als ik wist dat het hetzelfde zou zijn als met die gasten, dan ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat ooit zo zal zijn”, zegt de 55-jarige actrice in de podcast SmartLess.

Voor Aniston is Friends nog altijd haar favoriete werkplek ooit en ze mist de draaidagen. “Het was het beste rooster dat er bestaat.”

Beladen jubileum

Het is zondag precies dertig jaar geleden dat de serie over vrienden Rachel (Aniston), Ross (David Schwimmer), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc) en Chandler (Matthew Perry) van start ging. Dat jubileum is door de dood van Perry vorig jaar een “beetje beladen”, zeiden de bedenkers eerder deze week in de talkshow Today. “Hij maakte ons elke dag aan het lachen.”