Jennifer Aniston open over jarenlange kinderwens: ‘Medische problemen’

Na jaren van stilzwijgen heeft Jennifer Aniston (56) eindelijk haar kant van het verhaal gedeeld over haar kinderwens. De actrice vertelt dat ze jarenlang het onderwerp vermeed, terwijl er volop over haar werd gespeculeerd.

Medische problemen

“Ze kenden mijn verhaal niet, of wisten niet wat ik de afgelopen twintig jaar had doorgemaakt om een gezin te stichten, want ik praatte niet in het openbaar over mijn medische problemen”, zegt Jennifer in een interview met Harper’s Bazaar.

Meerdere IVF-behandelingen

De Friends-ster geeft toe dat de geruchten haar raakten. “Er komt een moment dat je het niet meer kunt negeren – het verhaal dat ik geen kind zal krijgen, geen gezin zal stichten, omdat ik egoïstisch ben, een workaholic.

Jennifer vertelt dat ze meerdere ivf-behandelingen onderging, maar dat die helaas niet succesvol waren. Tijdens dat traject ontmoette ze vrouwen die met hetzelfde worstelden. “Het voelde alsof het niet alleen voor mij gold, maar voor alle vrouwen die met hetzelfde probleem worstelden.”

Bemoeienis van de media

In 2016 besloot ze daarom de media te confronteren met hun bemoeienis. Toch bleef haar privéleven onderwerp van gesprek, zeker na haar huwelijken met Brad Pitt (2000-2005) en Justin Theroux (2015-2018). Volgens Jennifer werd haar kinderloosheid vaak onterecht gekoppeld aan haar relaties. De actrice voegde eraan toe dat die valse verhalen haar wél raakten. “Ik ben ook maar een mens. We zijn allemaal mensen. Daarom dacht ik op een gegeven moment: ‘Wat is dit nou?!'”

