Janet Jackson scheurde uit broek bij show voor koningin Elizabeth

Janet Jackson (58) is ooit uit haar broek gescheurd terwijl ze optrad voor de Britse koningin Elizabeth. Dat vertelt de Amerikaanse zangeres in gesprek met de Britse Vogue.

Jackson besprak verschillende outfits uit haar carrière, waaronder het bekende militaire Rhythm Nation-pak dat ze droeg bij het in ontvangst nemen van haar ster op de Hollywood Walk of Fame in 1990. “Grappig verhaal over deze outfit. Ik trad op voor de koningin van Engeland en deed Rhythm Nation”, een hit van de zangeres, “en toen ik door mijn hurken ging, scheurde mijn broek precies bij mijn bilspleet.”

Jackson “kon niet geloven dat het gebeurde”. “Ik dacht: oh mijn god. En toen begon ik daar lucht te voelen, dus toen wist ik dat het echt gebeurd moest zijn.” Daarop voerde de zangeres een aangepaste choreografie op, zodat de koningin alleen haar gezicht zag en het niet zou opmerken. “Dus ik draaide nooit mijn rug naar haar toe. Wat bij sommige nummers wel moest. Ik keek gewoon naar voren.”

Lees ook: Janet Jackson: ‘Er is mij nooit gevraagd of ik beroemd wilde zijn’

Fahrenheit 451

Haar Rhythm Nation-pak was geïnspireerd op de verfilming van het boek Fahrenheit 451. “Ik ging naar mijn broers, zij hadden iemand met wie ze vaak werkten, zijn naam was Bill Whitten.” Whitten zette het pak in elkaar. “Hij heeft prachtig werk geleverd.”