Jamie Oliver liet Harry Styles flink schrikken

De Britse kok Jamie Oliver heeft Harry Styles ooit de stuipen op het lijf gejaagd met een levensgroot bord van de One Direction-zanger. In een aflevering van The Graham Norton Show vertelt Oliver dat Styles bij hem op bezoek was en rondkeek omdat hij een huis zocht. “Maar hij besefte niet dat mijn dochters zijn grootste fans waren, en dat ik een levensgroot exemplaar van hem had meegenomen dat in een van de kamers stond”, aldus de kok.

“Hij liep rond en klaarblijkelijk ook naar de kamer met dat grote ding”, vervolgt de kok. Oliver had een babyfoon in de ruimte staan, die de kamer filmde. Volgens hem kon je zien hoe de zanger van de schrik een sprongetje maakte. Volgens Oliver heeft Styles nooit een bod uitgebracht op het huis.