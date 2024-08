Jamie Lee Curtis wil dat filmcrew naambordjes draagt

Om meer gelijkheid op de set te creëren, wil Jamie Lee Curtis dat crewleden bij opnames van haar films naambordjes dragen. Zo verdwijnt volgens de actrice de hiërarchie die op de set zou bestaan.

“Er is in onze business iets ongelijks aan onze positie op de set”, meent Curtis in de podcast Gold Minds van collega-acteur Kevin Hart. “Jullie kennen onze namen, maar wij die van jullie niet. Ergens vind ik dat ongelijkwaardig. Als we op een filmset allemaal samenwerken, moeten we eigenlijk allemaal naambordjes dragen, zodat ik ’s ochtends meteen ‘goedemorgen Sabine’ zou kunnen zeggen zonder dat ik haar naam zou moeten onthouden.”

Kunst

De 65-jarige Amerikaanse vindt het belangrijk dat er zo een gelijkwaardige werksfeer ontstaat bij het maken van films of tv-series. “Het is kunst, er is geen hiërarchie in kunst. Het zou gewoon een groep mensen moeten zijn.”