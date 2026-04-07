Jake Paul slaat terug na geruchten over breuk met Jutta Leerdam
07/04/2026
De geruchten over relatieproblemen tussen Jutta Leerdam en Jake Paul blijven rondgaan, maar Jake is duidelijk not amused. De Amerikaanse bokser heeft op X stevig uitgehaald naar de verhalen die rondgaan over hem en zijn verloofde.
De onrust ontstond nadat volgers in een recente TikTok-video van Jutta signalen dachten te zien van spanningen binnen de relatie. Op sociale media werd daarna volop gespeculeerd over een mogelijke breuk of zelfs een verbroken verloving.
Nederlandse media
Jake laat nu weten dat hij die verhalen onzin vindt. Op X schreef hij dat de Nederlandse media volgens hem liegen over hem en Jutta. ‘Er wordt de afgelopen jaren zoveel onjuiste informatie over Jutta verspreid. Dat moet stoppen.’
De tekst gaat verder onder de X-post.
Seeing the Dutch media lying about my fiancé Jutta and I. There is so much false information being spread about Jutta in the past years. It needs to stop.— Jake Paul (@jakepaul) April 6, 2026
Met zijn reactie lijkt Jake duidelijk te willen maken dat hij genoeg heeft van alle ophef rond hun relatie. Een verdere toelichting op de geruchten gaf hij niet.
Bekijk ook:
LEES OOK
Uit andere media