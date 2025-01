Huwelijk Jessica Simpson na 10 jaar gestrand

Jessica Simpson en Eric Johnson gaan na een huwelijk van tien jaar uit elkaar. Dat heeft de 44-jarige zangeres bevestigd in een verklaring aan Us Weekly.

“Eric en ik wonen al een tijdje apart terwijl we een pijnlijke situatie in ons huwelijk proberen op te lossen”, aldus Simpson. “Onze kinderen staan op de eerste plaats en we richten ons op wat het beste voor hen is. We zijn dankbaar voor alle liefde en steun die we ontvangen, en stellen het op prijs als we op dit moment privacy krijgen, terwijl we ons hier als gezin doorheen werken.”

Newlyweds: Nick and Jessica

Simpson en Johnson hebben samen twee dochters en een zoon. Eerder was Simpson getrouwd met zanger en presentator Nick Lachey, van 2002 tot 2005. Met hem was ze tussen 2003 en 2005 bij MTV te zien in de realitysoap Newlyweds: Nick and Jessica.