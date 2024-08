Hierom onderbreekt Adele show in München

Adele heeft zaterdag haar show in München onderbroken om naar de finale van de 100 meter voor vrouwen op de Olympische Spelen in Parijs te kijken. Samen met het publiek keek de 36-jarige zangeres op een enorm scherm naar de atletiekwedstrijd.

“Adele stopt haar show om Sha’Carri Richardson te zien in de finale van de 100 meter op de Olympische Spelen”, schreef een fan op X. Daarbij is te zien hoe het hele publiek vol spanning naar de race kijkt.

Uiteindelijk won de Amerikaanse Richardson zilver, voor landgenote Melissa Jefferson (brons). Het goud was voor Julien Alfred uit Saint Lucia. Het was de eerste olympische medaille ooit voor de onafhankelijke eilandnatie in het Caribisch gebied.