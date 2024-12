Hierom ging Jamie Foxx op de vuist in restaurant

De restaurantruzie waarbij acteur Jamie Foxx afgelopen weekend gewond raakte door rondvliegend glas, ging mogelijk over een laserlampje dat een afbeelding van een penis projecteert. Dat schrijft entertainmentblog TMZ op basis van bronnen.

De blog meldt ook dat de groep waarmee Foxx in aanvaring kwam van het productiebedrijf Dickhead Productions was, het bedrijf achter het MTV-programma Jackass.

Volgens de bronnen van de site vond Foxx, die zijn verjaardag vierde in het restaurant, het niet leuk toen er vanuit de vip-ruimte op de bovenverdieping op zijn tafel werd geschenen met het lampje. Hij zou de afbeelding storend hebben gevonden omdat ook zijn kinderen aan tafel zaten. De acteur en komiek zou daarom naar de groep gelopen zijn om zijn onvrede kenbaar te maken, waarna de boel escaleerde.

De advocaat van Dickhead Productions laat aan TMZ weten dat de lezing van de bronnen niet klopt, al laat hij ook niet weten hoe het wel zou zijn gegaan. Het bedrijf vierde in de vip-ruimte een kerstfeestje.

Gehecht aan mond

De woordvoerder van Foxx maakte afgelopen weekend bekend dat de acteur gehecht moest worden aan zijn mond, nadat hij in het restaurant in Beverly Hills was geraakt door een glas. Het personeel van het restaurant belde daarop de politie. Foxx zou inmiddels met de politie hebben gesproken over de gebeurtenissen.