Hier wil Billie Eilish ‘nooit meer’ over praten

Billie Eilish is van plan haar liefdesleven en seksualiteit in de toekomst niet meer te bespreken. In het verleden heeft haar dat te veel gedoe opgeleverd, vertelt ze in gesprek met modeblad Vogue.

“Ik zou willen dat niemand iets wist over mijn seksualiteit of over mijn datingleven. En ik hoop dat dat nooit meer gebeurt”, zegt de 22-jarige zangeres. “Ik praat nooit meer over mijn seksualiteit. En ik praat nooit meer over met wie ik date.”

Eilish was in het verleden wel erg open over haar seksualiteit. Zo deelde ze vorig jaar dat ze zich aangetrokken voelt tot vrouwen, maar daar kreeg ze veel kritiek op. “Ik denk dat ik ook onderschat dat dingen die ik zeg, worden opgeblazen tot het grootste nieuws van de hele wereld”, zegt Eilish daar nu over. “Dat is zo raar. We zijn allemaal kinderen die opgroeien en onszelf proberen te leren kennen.”