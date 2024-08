Hier voelt Blake Lively zich enorm schuldig over

Blake Lively (36) voelt zich schuldig tegenover haar gezin omdat ze veel tijd werkend doorbrengt. Dat vertelde de actrice, die vier kinderen heeft met Ryan Reynolds (47), in een interview met het nieuwsprogramma Entertainment Tonight.

“We houden van ons werk en nemen het heel serieus. We werken heel hard en storten ons volledig op ons werk”, vertelde ze zittend naast Jenny Slate, met wie ze vanaf deze week in de film It Ends With Us te zien is. Maar, zegt ze ook: “Als je werkt, voel je je soms schuldig omdat je niet bij je gezin bent. En vervolgens voel je je nog meer schuldig, omdat je op het werk met die gedachte zit dat je liever bij je gezin zou willen zijn.”

Eerder vertelde Lively al aan Entertainment Tonight dat dat de reden is dat zij en haar man hebben afgesproken nooit tegelijk aan een project te werken. “Zodat we altijd prioriteit konden geven aan ons privéleven”, legde ze uit. “We zijn nooit zonder elkaar”, zei Reynolds ook al eens tegen het programma Access Hollywood. “Ik maak films en mijn vrouw maakt films, en we reizen overal naartoe, en we gaan gewoon allemaal samen.”