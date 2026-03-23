Justin Bieber Usher

Heftige woordenwisseling tussen Usher en Justin Bieber op afterparty Beyoncé

Tekst: Denise Delgado

23/03/2026

Volgens ‘TMZ’ is het flink misgegaan tussen Usher en Justin Bieber tijdens een exclusieve Oscars afterparty die werd gehost door Beyoncé en Jay-Z in het Chateau Marmont in Los Angeles. Er gingen al snel verhalen rond dat de woordenwisseling zelfs zou zijn uitgelopen op een vechtpartij, maar bronnen rond Justin spreken dat tegen.

Mensen uit Justins omgeving zeggen dat Usher op hem afstapte met ‘energie en boosheid’, waarna er een verhitte discussie ontstond. Volgens diezelfde bronnen bleef het bij woorden en was er geen fysiek contact, al zou het moment wel ‘intens’ zijn geweest.

Sterrenfeest met veel getuigen

De afterparty was behoorlijk star-studded. In (internationale) berichtgeving wordt gesproken over een gastenlijst met onder anderen Taylor Swift en Travis Kelce, Timothée Chalamet, Kylie en Kendall Jenner en meerdere andere A-listers, wat betekent dat er mogelijk genoeg mensen zijn die het incident hebben gezien.

Kamp Usher zwijgt voorlopig

TMZ meldt dat het contact heeft gezocht met Ushers team voor een reactie, maar dat daar (nog) geen antwoord op kwam. Ook is niet duidelijk waar de discussie precies over ging.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Justin duikt weer op in het openbaar

Kort na de geruchten werd Justin weer in het openbaar gespot bij een sportevent in Los Angeles, waar hij volgens aanwezigen goedgemutst oogde. Of de vermeende clash gevolgen heeft voor de relatie tussen de twee, die jarenlang als mentor en protegé werden gezien, is vooralsnog onduidelijk.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/TMZ

Heftige woordenwisseling tussen Usher en Justin Bieber op afterparty Beyoncé
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise