Heftig: Lily Allen kreeg doodsbedreigingen

Lily Allen heeft de afgelopen dagen veel kritiek gekregen omdat ze een hondje dat niet goed luisterde, heeft teruggebracht naar het asiel. De zangeres had in een podcast verteld dat ze de puppy had teruggebracht naar het asiel nadat het hondje haar paspoort had opgegeten. Na die uitspraken heeft Allen veel “afschuwelijke berichten” en zelfs doodsbedreigingen gekregen, schrijft ze op X.

De 39-jarige zangeres zegt dat ze door de vele kritiek “een paar zware dagen” heeft gehad. “Ik ben nog nooit beschuldigd van het mishandelen van een dier en ik vond deze hele week erg stressvol”, aldus de zangeres.

Allen verduidelijkt in haar bericht dat de puppy ernstige verlatingsangst had en zich op allerlei manieren misdroeg. De hond kon volgens haar niet langer dan tien minuten alleen gelaten worden. De zangeres en haar familie hebben er vervolgens veel aan gedaan om de situatie te verbeteren, maar kwamen uiteindelijk “na maanden nadenken” tot de conclusie dat het niet ging werken. Het incident waarbij de hond de paspoorten van de zangeres en haar dochters opat, was de druppel. Volgens Allen werd er al binnen een dag een nieuw onderkomen gevonden voor de puppy, bij een bekende van de zangeres.

De zangeres haalt ook uit naar dierenrechtenorganisatie PETA. Die organisatie had een open brief geschreven waarin kritiek werd geuit op Allen omdat zij haar puppy weer had teruggebracht naar het asiel. “Bedankt PETA dat jullie olie op het vuur gooien. Heel verantwoordelijk van jullie.”