Heftig: Huis Spencer Pratt en Heidi Montag afgebrand

Spencer Pratt en Heidi Montag hebben hun huis verloren door de verwoestende bosbrand in het noorden van Los Angeles. Pratt deelt dit nieuws in een TikTok-video, waarin hij schrijft dat een nachtmerrie werkelijkheid is geworden.

In de video is te horen hoe hij tegen zijn vrouw en kinderen roept “we moeten echt weg hier”, terwijl de vlammen steeds dichterbij komen.

Een dag eerder plaatste hij een video waarin hij zijn volgers vroeg om “te bidden voor de inwoners van Los Angeles waar de brand woedt”. Kort daarna vluchtte hij met zijn gezin voor de vuurzee.

Pratts zus, Stephanie Pratt, uitte op sociale media haar zorgen over het gezin na het verlies van hun huis. “Ik ben in shock. Het is verschrikkelijk dat mijn neefjes moeten zien hoe hun huis verdwijnt. Ze moeten zo bang en verward zijn. Mijn hart breekt voor mijn broer, Heidi en de kinderen. Ik denk ook aan alle andere mensen die vandaag hun huis zijn verloren.”

Eerder werd bekend dat meer dan 52.000 mensen zijn geëvacueerd vanwege de bosbranden in en rond Los Angeles.