Heerlijk geen oog dichtdoen tijdens overnachting in Poltergeist-huis? Dat kan nu!

Fans van de iconische horrorfilm Poltergeist kunnen binnenkort slapen in het huis waar de film is opgenomen. De nieuwe eigenaar van de woning in het Californische Simi Valley wil het huis, geheel in stijl van de film, aanbieden op Airbnb.

De makelaar die de koop van de woning afgelopen week afwikkelde, zegt tegen TMZ dat een investeerder het huis voor 1,28 miljoen dollar (ruim 1,16 miljoen euro) kocht en er een Poltergeist-Airbnb van wil maken. Elke kamer gaat er precies zo uitzien als in de film uit 1982.

Geterroriseerd door geesten

Poltergeist geldt als een klassieker in het horrorgenre en gaat over een gezin dat door geesten geterroriseerd wordt. Steven Spielberg was verantwoordelijk voor het verhaal en vroeg Tobe Hooper om de film te regisseren.