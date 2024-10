‘Harvey Weinstein krijgt behandeling voor leukemie’

Harvey Weinstein is gediagnosticeerd met chronische myeloïde leukemie (CML), melden ingewijden aan NBC News. De 72-jarige oud-filmproducent, die vorige maand nog een spoedoperatie aan zijn hart onderging, wordt voor de ziekte behandeld op Rikers Island, melden de bronnen aan de nieuwszender.

Patiënten met chronische myeloïde leukemie hebben te veel witte bloedcellen in hun bloed, die kwaadaardig zijn. De ziekte ontwikkelt zich langzaam en is met behandeling vaak goed te onderdrukken. In Nederland werd de ziekte vorig jaar bij 215 patiënten geconstateerd, meldt kanker.nl.

Het juridische team van Weinstein wil niet op vragen van NBC News reageren “uit privacyoverwegingen”.

Nieuw proces

Weinstein werd in 2020 veroordeeld tot 23 jaar cel voor verkrachting. De veroordeling werd in april van dit jaar teruggedraaid, omdat Weinstein geen eerlijk proces zou hebben gehad. Hij bleef toch vastzitten, omdat hij ook in een andere verkrachtingszaak werd veroordeeld. Een nieuw proces moet volgende maand beginnen.

Doorbraak van MeToo-beweging

Weinstein was in het verleden verantwoordelijk voor verschillende grote films, zoals Shakespeare in Love en Pulp Fiction. Zijn veroordeling in 2020 gold destijds als een doorbraak van de MeToo-beweging.