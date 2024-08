Glee-actrice Lea Michele bevallen van tweede kindje

Lea Michele en haar man Zandy Reich hebben een tweede kindje verwelkomd. De Glee-actrice is bevallen van een dochtertje, meldt ze zondag op Instagram. Het meisje heeft de naam Emery Sol Reich gekregen.

Bij de aankondiging van de geboorte van het meisje deelde Michele een foto waarop de voetjes van de baby te zien zijn. “Onze harten lopen over van geluk”, schreef de actrice bij de foto.

Michele en haar man, die ondernemer is, traden in 2019 in het huwelijk. In augustus 2020 kregen ze een zoontje, de inmiddels 3-jarige Ever.