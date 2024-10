Garth Brooks ontkent beschuldiging van verkrachting

Garth Brooks heeft middels een verklaring aan verschillende Amerikaanse media gereageerd op het nieuws dat hij door een vrouw is aangeklaagd voor verkrachting en seksueel overschrijdend gedrag.

“De afgelopen twee maanden ben ik lastiggevallen met bedreigingen, leugens en tragische verhalen over hoe mijn toekomst eruit zou zien als ik geen cheque van vele miljoenen dollars uitschreef”, zegt de 62-jarige Brooks in zijn verklaring. “Zwijggeld, hoe veel of hoe weinig het ook is, blijft zwijggeld. In mijn gedachten betekent dat dat ik toegeef tot gedrag waartoe ik niet in staat ben”, vervolgt de countryzanger. Hij laat ook weken dat hij bijna een maand geleden zelf een aanklacht heeft ingediend tegen de vrouw vanwege afpersing en laster. “Ik ben niet bang voor de waarheid en ik ben niet de man die ze heeft afgeschilderd.”

Visagiste

Donderdag werd bekend dat een vrouw Brooks heeft aangeklaagd. De vrouw zegt dat ze een visagiste is die voor Brooks’ vrouw Trisha Yearwood heeft gewerkt. Ze stelt dat de countryzanger haar in 2019 heeft verkracht. Ook zou hij haar ongewenst hebben aangeraakt en de vrouw ongepaste berichten hebben verstuurd.