Gal Gadot had ‘mega-bloedprop’ in hoofd tijdens vierde zwangerschap



Gal Gadot had een “mega-bloedprop” in haar hersenen toen ze zwanger was van haar jongste dochter Ori, die in januari werd geboren. De 39-jarige Wonder Woman-actrice deelt op Instagram de “angstaanjagende waarheid” over de laatste periode van haar zwangerschap.

“Wekenlang had ik ondraaglijke hoofdpijn waardoor ik alleen maar in bed lag, totdat ik eindelijk een MRI-scan onderging die de angstaanjagende waarheid onthulde”, vertelt de 39-jarige actrice, die lang heeft getwijfeld of ze haar verhaal wel online wilde delen. “Opeens werden we geconfronteerd met hoe kwetsbaar het leven kan zijn.”

Gadot moest een spoedoperatie ondergaan. “Mijn dochter Ori werd geboren tijdens dat moment van onzekerheid en angst”, vervolgt ze. “Haar naam, die ‘mijn licht’ betekent, was niet toevallig gekozen. Voor de operatie zei ik tegen Jaron dat wanneer onze dochter zou komen, zij het licht zou zijn dat aan het einde van de tunnel.”

Vier dochters

Inmiddels is Gadot weer volledig hersteld. “Ik ben dankbaar voor het leven dat ik terug heb gekregen”, besluit ze. Samen met partner Jaron heeft Gadot nog drie dochters: Alma (2011), Maya (2017) en Daniella (2021).